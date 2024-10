agenzia

Movimento 5 Stelle, con 981 seggi scrutinati ha il 4,90%

GENOVA, 28 OTT – Beppe Grillo non ha votato per queste regionali 2024. Lo ha confermato il presidente del seggio di Sant’Ilario (la località di Genova dove il comico risiede). Grillo non si è presentato alle urne né ieri né oggi. A ora, con 981 sezioni scrutinate, il Movimento 5 stelle è attestato al 4,90%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA