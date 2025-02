Bernini, boicottaggio Israele è contro cura bimbi palestinesi

agenzia

'Università include, apre le porte, non le chiude'

ROMA, 27 FEB – “A Tel Aviv non erano contentissimi ma abbiamo creato un corridoio e portato primo gruppo di bambini oncologici in Italia: per questa è sbagliata la scelta fatta dal dipartimento Culture Politiche dell’Università di Torino di interrompere i rapporti con l’ateneo Ben Gurion di Negev: è una forma di boicottaggio verso quei bambini a cui stiamo cercando di dare assistenza, è sbagliato, l’università include, apre, non chiude mai porte”. Così la ministra dell’Università Anna Maria Bernini a margine di un convegno in Senato oggi a Roma.

