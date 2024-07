Bernini, con Dl Scuola-Sport ancora più forza a diritto a studio

agenzia

'Rifinanziato il Fondo affitti, non parole ma atti concreti'

ROMA, 17 LUG – “L’impegno del Governo sull’housing è senza precedenti. Abbiamo aperto il bando Pnrr per la realizzazione di 60mila posti letto destinando 1,2 miliardi di euro dando al Paese una seria politica sugli studentati come mai aveva avuto in passato. Ma siamo consapevoli degli sforzi di studenti e famiglie lungo il percorso della formazione. Per questo con il dl Sport-scuola abbiamo rifinanziato il Fondo affitti per gli studenti fuori sede con ulteriori 10,3 milioni di euro, facendo così raggiungere a questa misura la massima dotazione economica da quando è stata istituita. Risorse che si aggiungono allo stanziamento record di 850 milioni per le borse di studio. Non sono parole, sono atti concreti. Per il ministero dell’Università e della ricerca la garanzia del diritto allo studio è una assoluta priorità che dimostriamo con i fatti”. Così la ministra dell’Università Anna Maria Bernini dopo l’approvazione del Dl Sport e Scuola.

