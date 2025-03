Bernini, impegnati in costruzione studentati anche dopo 2026

agenzia

'Noi aumentato risorse, nessuno escluso per motivi politici'

ROMA, 19 MAR – “Il tema della costruzione degli studentati ci vedrà impegnati anche oltre il 2026. I dati diffusi in questi giorni sono assolutamente sbagliati: questo governo ha ereditato un target per realizzare 60mila posti letto in 3 anni con 900 mila euro di budget; noi non ci siamo tirati indietro; negli ultimi vent’anni sono stati realizzati 40 mila posti letto con tempo di costruzione di 8-10 anni e 80 mila euro di budget a posto letto. Il nostro, con i fondi Pnrr, è un budget da 15 mila euro a posto letto, condizione non negoziata da noi e con tanti vincoli che siamo riusciti in parte ad allentare. Abbiamo aggiunto 300 milioni di fondi nostri, molto faticosamente per la trattativa con l’Europa, portando a 1,2 milioni il finanziamento totale per un costo pari a 20mila euro a posto letto. La politica mai fino ad ora aveva fatto tanto per gli studentati: è stata creata una struttura commissariale ad hoc e realizzati alloggi ad una velocità 5 volte superiore a quella che c’era finora, con costi 5 volte più bassi; la macchina sta correndo veloce e questa corsa non finirà. Dopo il 30 giugno continua un secondo tempo per gli studentati, che continueremo a finanziare. E’ stato questo governo ad allargare un bando che inizialmente era rivolto solo ai privati, noi lo abbiamo allargato al pubblico. Alcune università e alcune città non hanno aderito ma stiamo lavorando con Anci per questo; nessuna città è stata esclusa, sono risorse ‘a sportello’, assegnate in base alle richieste, non per scelte politiche. Fare il tifo per il fallimento di questo progetto significa tifare contro gli studenti mentre è una partita che va giocata con la maglia della nazionale”. A dirlo in question time rispondendo ad una domanda dell’on Elisabetta Piccolotti (Avs) è stata la ministra dell’Università Anna Maria Bernini a proposito della costruzione di 60 mila posti letto nuovi per gli studenti universitari.

