Bernini ‘ricerca prima ambasciatrice di pace’

Eventi, mostre, esperimenti per la Notte dei ricercatori

ROMA, 27 SET – “Festeggiamo la ricerca scientifica, illuminiamo la notte: la notte della ricerca è il desiderio della ricerca di essere capita da tutti, era troppo distante dalla società civile, è un appuntamento che ci accompagna ogni anno. Sono in programma eventi, mostre, esperimenti, conferenze, iniziative didattiche in tutta l’Ue e in Italia, lasciatevi coinvolgere. Il nostro Paese ha dimostrato ogni anno grande fantasia nell’organizzare e immaginare gli eventi. Conoscere è una festa di tutti. La ricerca è al servizio della persona, è la prima ambasciatrice di pace, è al lavoro per preparare il mondo che vogliamo. Passiamo insieme la notte dalla ricerca, una notte per preparaci insieme all’alba più bella”. Così in un video la ministra dell’Università Anna Maria Bernini in occasione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori che si tiene oggi.

