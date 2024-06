Bernini, ‘studentati insufficienti, lavoriamo per il futuro’

agenzia

'Stiamo creando opportunità che a oggi non c'è'

ROMA, 26 GIU – “Questa è la nostra grande occasione, stiamo lavorando per il futuro, stiamo creando per le studentesse e per gli studenti un’opportunità che ad oggi non c’è perché il nostro housing, i nostri attuali numeri di studentati, sono assolutamente insufficienti. È vero che stiamo vivendo l’inverno demografico più lungo della nostra storia ma è altrettanto vero che a questo non ci possiamo rassegnare”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, all’evento “Student Housing e risorse Pnrr: istruzioni per l’uso” a Roma. Bernini ricorda poi che “in un’ottica di internazionalizzazione dell’università italiana noi dobbiamo pensare a una interoperabilità del capitale umano non solo italiano ed europeo ma internazionale e in quest’ottica è fondamentale quello che stiamo facendo. Noi stiamo lavorando per il futuro che è già parzialmente presente”. “È importante creare studentati che garantiscano non solamente ai capaci e meritevoli che possono accedere gratuitamente alla formazione, all’alta formazione, e a tutte le sue circostanze essenziali perché non si può studiare se non si ha un luogo dove vivere. Ma anche a chi accede all’università come fuorisede e ha bisogno di studentati e quindi pensiamola in un’ottica ancora più ampia di sistema”, ha spiegato.

