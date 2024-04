Bertolaso, in Lombardia non c’è nessun taglio sul Pnrr

agenzia

Tutto ciò che è stato programmato sulla sanità verrà realizzato

MILANO, 15 APR – Per quanto riguarda la sanità, “sul Pnrr in Lombardia non c’è nessun taglio. Perché tutto quello che abbiamo stanziato sarà realizzato con 1,5 miliardi dell’articolo 20 e i 219 milioni di euro per mettere in sicurezza gli ospedali nelle zone a rischio sismico”. Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso. “Per quello che riguarda Regione Lombardia – ha ribadito l’assessore – tutto quello che è programmato verrà realizzato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA