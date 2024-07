Bertolaso, inverno demografico farà scomparire la razza italica

agenzia

'Denatalità è primo problema che si deve affrontare in Italia'

MILANO, 02 LUG – “L’inverno demografico è drammatico e non ci aiuta, anzi rischia di far scomparire la razza italica. È quello che ci dicono i nostri esperti. E la denatalità è il primo problema che si deve affrontare in Italia”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso durante il convegno ‘Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare’ a Palazzo Lombardia. “Oggi in questa Regione dobbiamo affrontare le cattive abitudini che si stanno diffondendo. Richiamo all’esigenza di stili di vita molto più coerenti con quelle che sono le conoscenze della scienza e le nuove scoperte. È assodato che stili di vita virtuosi portino a un allungamento della vita e all’assenza di cronicità” ha aggiunto l’assessore.

