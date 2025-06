Bertolaso, prima notte in Italia serena per bambini Gaza

agenzia

Assessore Lombardia, da oggi inizia percorso di cura e sostegno

MILANO, 12 GIU – I bambini arrivati nella notte da Gaza per essere curati in Italia, tra cui il piccolo Adam, “hanno trascorso serenamente con i loro famigliari la prima notte negli ospedali lombardi che li ospitano”. Così Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, dopo aver contattato le strutture che ospitano i pazienti giunti ieri sera da Gaza. “Da oggi inizia formalmente il loro percorso di cura e di sostegno”, aggiunge Bertolaso, che ringrazia “ancora una volta tutti coloro che, a partire da Areu”, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, “hanno contribuito a rendere possibile questa importante operazione sanitaria e di solidarietà”. I tre minori arrivati nella notte, accompagnati dai loro familiari, riceveranno le cure specialistiche necessarie e si aggiungono agli 11 bambini giunti in Lombardia tra febbraio e maggio. L’undicenne Adam, con lesioni agli arti, è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. Una quindicenne è stata presa in carico dal Policlinico di Milano per gravi lesioni al torace e fratture multiple e una dodicenne, che ha riportato varie fratture complesse, è stata destinata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

