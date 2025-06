Bertolaso, se piccolo Adam verrà in Italia sarà curato a Milano

agenzia

'Ottimista, ma serve autorizzazione Israele per uscire da Gaza'

MILANO, 03 GIU – Se sarà trasferito in Italia il piccolo Adam, l’unico tra i dieci figli della pediatra di Gaza Alaa al-Najjar sopravvissuto a un raid, sarà curato a Milano. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso a margine di un’iniziativa all’ospedale Fatebenefratelli. “Stiamo lavorando e sono ottimista. Purtroppo abbiamo perso il papa, dobbiamo fare in modo che il bambino e la mamma possano uscire da Gaza. Ci vuole l’autorizzazione e il consenso degli israeliani – ha detto Bertolaso -, quindi è una questione più di carattere diplomatico organizzativa. Siamo pronti e ci hanno riconfermato che se il bambino verrà in Italia, verrà a Milano”. Il piccolo Adam “è trasportabile, sto aspettando di avere la cartella clinica – ha aggiunto l’assessore – perché c’é chi dice che ha ustioni al 60% e chi dice che ha fratture e dei traumi ossei. Noi abbiamo ospedali come il Niguarda, il Buzzi, il Pini o il Papa Giovanni. Per fortuna non ci mancano le competenze”. Ad ogni modo “a noi non ci interessa quel bambino perché è mediaticamente oggi all’attenzione del mondo. Noi vogliamo aiutare bambini che sono in grande difficoltà e purtroppo a Gaza sono tanti – ha concluso -. Abbiamo dato disponibilità ad accettare anche altri bambini con condizioni patologiche serie che hanno bisogno di essere trasferiti in strutture specializzate e in Lombardia ne abbiamo più di una. Aspettiamo di avere delle richieste”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA