Bezos, dona un milione a Consorzio che studia laguna Venezia

agenzia

Elargizioni anche a due altri enti che si occupano futuro città

VENEZIA, 22 GIU – Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno già staccato il primo assegno in favore di Venezia:, dove tra pochi giorni festeggeranno le loro nozze: un milione di euro è l’importo donato per le attività del consorzio scientifico ‘Corila’, che propone e coordina, anche a livello internazionale, le ricerche sulla laguna. La cifra è stata confermata all’ANSA da fonti qualificate. Il Corila mette insieme l’Università Ca’ Foscari, lo Iuav, il Cnr e l’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale. “E’ una donazione fatta direttamente da Bezos e Lauren Sanchez, che ci avevano contatto già ad aprile” spiega il Corila. L’elargizione, è la motivazione espressa da Bezos, è a favore delle attività di ricerca del Consorzio “che contribuiscono a preservare Venezia per le prossime generazioni”. Gli altri due enti scelti dal magnate americano per le donazioni, fatte in vista delle nozze della coppia a Venezia – come anticipato dal Corriere della Sera – sono l’ufficio veneziano dell’Unesco, per la salvaguardia del patrimonio culturale cittadino, e la Venice International University, centro internazionale di formazione per la ricerca di soluzioni sostenibili per la laguna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA