Bezziccheri davanti ai giudici, al via udienza Riesame

agenzia

Il Patron di Bluestone unico per cui è stato disposto il carcere

Andrea Bezziccheri, arrestato nell’inchiesta sull’urbanistica, è arrivato al palazzo di Giustizia di Milano per discutere il ricorso al Tribunale del Riesame contro la misura cautelare. Il patron di Bluestone, difeso dall’avvocato Andrea Soliani, è l’unico tra i sei arrestati per cui il gip Mattia Fiorentini ha disposto il carcere. Dopo di lui, sempre in mattinata, toccherà ad Alessandro Scandurra, componente della Commissione paesaggio del Comune di Milano ai domiciliari. I due sono i primi ad aver depositato l’atto di impugnazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA