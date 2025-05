Bianca Balti si sfoga sui social: «I farmaci per curarmi dal tumore tardano ad arrivare»

La denuncia

La modella, che è stata operata per un tumore ovarico, si rivolge direttamente alle case farmaceutiche

«Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità». Lo scrive Bianca Balti sul suo profilo Instagram, attaccando le case farmaceutiche per la difficoltà di reperire i medicinali che producono i farmaci per la cura del tumore ovarico che la ha colpita.

«Di solito non lo faccio, ma ho esaurito la pazienza e il tempo – dice la modella, che ha anche taggato le aziende produttrici -. Ho bisogno che vi diate una mossa». «Ho passato ore al telefono e nessuno si assume la responsabilità – spiega ancora -. Nessuno se ne occupa. State fallendo proprio quando c’è più bisogno di voi. Ed è inaccettabile». «Devo viaggiare per lavoro – si sfoga -, ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che mi state negando».La modella aveva annunciato lo scorso settembre di essere malata, ma nell’ultimo periodo, dopo essere stata operata e aver completato il ciclo di cure chemioterapiche, aveva fatto sapere che il tumore era in remissione, festeggiando anche pochi giorni fa per la ricrescita dei capelli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA