Bici giù dai Murazzi a Torino, parla in tv la 20enne condannata a 16 anni: «Chiedo scusa»

IL CASO

Quel mezzo colpì uno studente palermitano causandogli lesioni irreversibili. «Quello che è successo è inaccettabile»

«È stato un gesto inspiegabile. Non ci sono spiegazioni ancora ad oggi, soprattutto da parte di chi l’ha fatto. Chiedo scusa umanamente, nonostante io non l’abbia mai toccata con la bicicletta. E pensare che un ragazzo non potrà mai più riprendere in mano la sua vita, questo è inaccettabile». Lo ha detto su Italia 1 a Le Iene, per la prima volta in televisione, Sara, la ventenne condannata a 16 anni per il lancio della bici ai Murazzi di Torino, che ha causato lesioni irreversibili allo studente palermitano Mauro Glorioso, obbligato a vivere su una sedia a rotelle.

Le viene chiesto: «Tu quanti anni avrai quando sarà finito tutto questo?». Sara risponde «36». Alla domanda su come immagina la sua vita a quell’età, la ragazza risponde: «Sicuramente non ne avrò mai più 20. Non me lo immagino».

Pochi giorni fa le è stata comunicata la condanna a 16 anni. «Quando mi hanno detto che erano 16 anni, sono svenuta. Il PM ne aveva chiesti 12, pensavo mi dessero meno. Non sono pene eque. Come fai a non distinguere chi l’ha fatto e chi no?».

Il racconto

La ragazza ripercorre la tragica notte: «Ci siamo incontrati qua sotto, nel quartiere di casa mia. Eravamo io, il mio ex fidanzato, il suo amico, la ragazza di questo amico e un altro ragazzo più piccolo del gruppo. Sabato sera siamo andati in centro, perché c’è la movida di Torino. Ad un certo punto i tre ragazzi erano molto più avanti di noi (di lei e della sua amica, ndr)».

Sara racconta che il gruppo raggiunge una delle balaustre che sovrastano la zona della movida, e tre di loro afferrano una bicicletta dello sharing, dal peso di oltre 20 kg, sollevandola insieme per poi trasportarla verso il parapetto. «Non ho dato peso a quello che volevano fare. Il tempo che proprio alzo lo sguardo vedo ‘sta bici cadere giù», racconta Sara. Infatti, pochi istanti dopo, la bicicletta viene lanciata nel vuoto, precipitando sulla folla sottostante che era in attesa di entrare in un locale. L’impatto è devastante, causando lesioni irreversibili a uno di loro, Mauro Glorioso.

«Hanno fatto una bella cavolata. Sapevamo che sotto c’è gente», aggiunge la ragazza. Subito dopo il gesto, Sara ricorda: «Io sono stata immobile. L’altra ragazza è andata subito da loro, si è esposta e ha dichiarato di aver visto che c’era tanta folla, la bici per terra e urla. Ha iniziato a dire: ‘Scappate, correte!’. I ragazzi sono stati i primi a correre. Il più piccolo è stato il primo, poi c’è stato Victor, poi lei, poi io ero l’ultima. Ero incredula e gridavo: ‘Brutti stupidi, raga, perché l’avete fatto?’. Eravamo tutti in preda al panico». «Non ho praticamente dormito tutta la notte -racconta ancora Sara – appena sveglia, la prima cosa che ho fatto è stato cercare su internet: “Bici Murazzi”. È uscito un articolo che diceva: “Ragazzo colpito in gravissime condizioni. Di 23 anni”. Mi è crollato il mondo addosso».