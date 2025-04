Biella, un cane è stato salvato dal torrente Elvo in piena

agenzia

I vigili del fuoco l'hanno chiamata Elva

BIELLA, 21 APR – Un cane è stato salvato dal torrente Elvo ancora in piena a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Stamattina i vigili del fuoco di Biella sono intervenuti a Mongrando per recuperare l’animale. Si tratta di un esemplare femmina di Pastore biellese di circa 8 mesi, che è stata tratta in salvo. Non potendo risalire al proprietario, è stata affidata ai volontari del canile di Cossato dagli operatori del Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Biella. Non sapendo il nome, l’hanno chiamata Elva, in assonanza col torrente.

