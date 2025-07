Biker influencer muore dopo caduta in bici in Val Gardena

agenzia

Incidente martedì, il corpo recuperato oggi

BOLZANO, 16 LUG – Andreas Tonelli 48 anni, biker estremo ed influencer con oltre 120.000 followers è morto in seguito ad un incidente in Alto Adige. L’uomo è morto dopo una caduta in bici nella zona di Vallelunga, in val Gardena, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto martedì sera e l’allarme è scattato verso le 21 perché il ciclista non è rientrato dopo l’uscita in bici. Il Soccorso alpino e l’elicottero dell’Aiut Alpin hanno battuto la zona fino a tarda notte, quando, verso l’1, è stato avvistato il corpo senza vita dell’uomo in un canalone. Le operazioni di recupero della salma si sono svolte questa mattina. Tonelli organizzava anche viaggi in bicicletta in diverse zone del mondo ed era anche un grande appassionato di fotografia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA