Bill De Blasio, Usa e Europa devono recuperare leadership

agenzia

L'intervento a Pavia dell'ex sindaco di New York

PAVIA, 08 SET – “Quando ho visto le immagini dell’incontro tra i leader di Cina, Russia e India, all’inizio mi sono spaventato. Poi mi sono ripreso, riflettendo sul fatto che sono Paesi troppo diversi tra loro per creare un’alleanza duratura. Però è importante che ora gli Stati Uniti e l’Europa ritrovino un’autentica leadership e la forza per indirizzare il mondo”. Lo ha dichiarato stasera a Pavia Bill De Blasio, sindaco di New York dal 2014 al 2021, intervenendo all’Aula Magna del Collegio Ghislieri alla 13esima edizione della “Bruno Rossini Lecture”. “Più si parla con Trump, meno ci si rende conto del suo reale orientamento – ha aggiunto De Blasio -. Le decisioni che ha preso negli ultimi mesi hanno scombussolato tutti. L’Europa, e con essa anche l’Italia, deve far sentire di più la propria voce. Trump risponde sempre alla forza, mai alle debolezze. Se con lui si abbassa la testa, Trump pretenderà sempre di più”. Guardando alle elezioni di medio termine del novembre 2026, De Blasio si è detto fiducioso su una buona affermazione dei democratici: “L’importante è che il partito democratico recuperi per intero la propria identità, e non si presenti solo come partito anti-Trump”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA