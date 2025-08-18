Bimba di 5 anni azzannata al volto dal cane di famiglia all’Elba

agenzia

La piccola si trovava con i parenti in un campeggio

PORTO AZZURRO (LIVORNO), 18 AGO – Una bambina di cinque anni è stata morsa al volto da un cane, di razza Amstaff, mentre questo pomeriggio si trovava in un campeggio di Porto Azzurro (Livorno), all’isola d’Elba, insieme ai propri familiari. La piccola avrebbe riportato ferite importanti al viso ed è stata portata con l’elicottero Pegaso in codice giallo all’ospedale pediatrico fiorentino Meyer. Il cane sarebbe di proprietà di uno dei familiari della bambina, originaria di Vimercate (Monza e Brianza). Ancora da chiarire la dinamica dell’aggressione.

