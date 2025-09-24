Bimba di 6 mesi morì in incidente, 23enne patteggia due anni

agenzia

A Bergamo, il gup gli sospende la patente per 18 mesi

BERGAMO, 24 SET – Un automobilista di 23 anni ha patteggiato due anni di reclusione, con pena sospesa, oggi in tribunale a Bergamo per l’incidente nel quale era morta Anna Greco, bimba di soli sei mesi. Il giovane era accusato di omicidio stradale: difeso dagli avvocati Rocco Lombardo ed Emilio Tanfulla, oggi è comparso davanti al gup Alessia Solombrino, che ha disposto nei suoi confronti anche la pena accessoria della sospensione per 18 mesi della patente di guida. Nel frattempo l’assicurazione ha versato un sostanzioso acconto del risarcimento: manca ancora il saldo, perché sono tuttora in corso accertamenti medico legali sulle lesioni che avevano riportato i genitori della piccola, Francesco Greco e Antonella Cardia, di 36 e 31 anni, di Fontanella. L’incidente era accaduto il 25 febbraio 2024 a Strozza. La famiglia era diretta a Capizzone e la loro auto si era scontrata con quella del ventitreenne: le due vetture avevano poi preso fuoco. Gravissima, la bimba era deceduta il 17 luglio dello scorso anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA