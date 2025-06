Bimba di un anno e mezzo in ospedale perché in crisi d’astinenza: è risultata positiva alla cocaina

Torino

La droga assunta attraverso il latte materno della madre

Una bambina di un anno e mezzo è in ospedale a Torino tormentata da crisi di astinenza, dopo essere stata scoperta positiva alla cocaina, assunta dal latte materno. La donna, anche lei in ospedale, è stata però allontanata dalla piccola. Il racconto è sul quotidiano La Stampa e riferisce che tutto è partito con una chiamata al 112. Dall’appartamento della famiglia, originaria del Marocco, arrivavano urla che hanno fatto pensare al peggio.

La polizia ha trovato la donna che litigava con un uomo, entrambi visibilmente alterati. Lei e la piccola sono state portate via dal 118 per accertamenti sulle condizioni di salute. Le forze dell’ordine ora cercano le due sorelle maggiori e il padre della bimba.