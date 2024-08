Bimba morta a Bologna, aperto fascicolo per omicidio colposo

agenzia

Nessun indagato. Per polizia è stata un tragico incidente

BOLOGNA, 20 AGO – Si chiamava Fatiha la bimba di 4 anni che è morta ieri a Bologna, dopo essere caduta da una finestra al terzo piano della palazzina, in via della Campagna, dove viveva con la famiglia, originaria del Bangladesh (e non del Pakistan come appreso in un primo momento). Sull’episodio, che la polizia ritiene un tragico incidente, come è prassi è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati. Degli accertamenti si sta occupando la squadra Mobile. A quanto si apprende, non sarà eseguita un’autopsia sulla salma della piccola vittima, ma solo un esame esterno. Al momento della caduta, in casa c’era la madre che stava accudendo un’altra figlia di 5 mesi. E’ stata la stessa mamma ad accorgersi dell’incidente e chiamare i soccorsi. La bambina è stata rianimata a lungo dai sanitari del 118 ma è poi deceduta in ospedale, dopo poche ore. Anche la madre è stata portata al pronto soccorso perché si è sentita male.

