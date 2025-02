Bimba morta dopo operazione alle tonsille, il 19 l’autopsia

agenzia

Disposta dalla Procura di Sassari che indaga su quanto accaduto

SASSARI, 12 FEB – L’autopsia sul corpo di Natalie Tanda, la bambina di 8 anni di Villanova Monteleone morta sabato scorso all’ospedale civile di Alghero, due giorni dopo aver subito l’asportazione delle tonsille, sarà eseguita il 19 febbraio a Sassari. La data dell’esame è stata fissata oggi dalla pm Enrica Angioni, titolare dell’inchiesta. A eseguire l’autopsia non potrà essere uno dei medici dell’Istituto di medicina legale di Sassari, perché la struttura fa parte della stessa azienda sanitaria Asl 1 dell’ospedale civile di Alghero. Quindi non è stato ancora stabilito dove verrà eseguita. Anche la famiglia della piccola, rappresentata dagli avvocati Marco Costa e Romina Casula, ha intenzione di nominare un perito di parte per assistere all’autopsia. La bambina era ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale civile di Alghero, dove era stata operata giovedì 6 febbraio: era stata sottoposta a un intervento chirurgico otorinolaringoiatrico il cui decorso non aveva mostrato criticità operatorie o nell’immediato post operatorio, tant’è che per la mattinata di ieri ne erano state programmate le dimissioni. Ma nella serata di sabato la bambina ha manifestato un’improvvisa complicanza e per questo i medici stavano predisponendo il rientro in sala operatoria. Tutto è però degenerato in pochissimo tempo e ogni tentativo dei medici, sia degli otorinolaringoiatri, sia dei rianimatori dell’ospedale civile algherese accorsi in reparto, si sono rivelati inutili: la bambina è deceduta nel reparto di otorinolaringoiatria poco prima delle 21 di sabato.

