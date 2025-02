Bimba sbranata, interrogatorio del papà non ancora fissato

agenzia

Nominato consulente tecnico per analizzare dati cellulare

NAPOLI, 26 FEB – La Procura di Nola (Napoli), non ha ancora fissato la data dell’interrogatorio di Vincenzo Loffredo, il papà di Giulia, la bimba di nove mesi morta nella notte tra il 15 ed il 16 febbraio scorsi, aggredita dal pitbull di famiglia nella sua casa ad Acerra. Lo ha reso noto il suo legale, Luigi Montano, specificando che il suo assistito “non sarà ascoltato in questa fase di indagini”. Montano oggi si è recato in Procura proprio per sollecitare l’interrogatorio richiesto la scorsa settimana per chiarire la vicenda della pulizia dell’appartamento teatro della tragedia, effettuata, secondo il racconto dello stesso giovane al suo avvocato, da alcuni parenti prima dell’apposizione dei sigilli. Nel frattempo la stessa Procura ha provveduto a nominare un analista ed un consulente tecnico per analizzare i dati presenti nel cellulare di Loffredo, sequestrato l’altro giorno. “Il mio assistito sarà interrogato, ma non ora, non in questa fase”, ha sottolineato Montano. Per il momento, quindi, il pubblico ministero non ascolterà la versione dell’uomo, indagato per omicidio colposo per l’omessa vigilanza e custodia del cane, in attesa, forse, di un quadro più chiaro fornito dagli esiti dei rilievi effettuati nell’appartamento dalla scientifica (durati oltre otto ore), e delle analisi dei campioni prelevati in casa, sul corpo della piccola e di quelli effettuati sul pitbull e l’altro cane della famiglia Loffredo.

