Bimba sbranata: legale, presenterò istanza per interrogatorio

"Per chiarire che con la pulizia della casa il papà non c'entra"

ROMA, 21 FEB – L’avvocato Luigi Montano, legale di Vincenzo Loffredo, il papà della bimba morta la notte tra sabato e domenica, aggredita dal pitbull di famiglia, presenterà istanza per un ulteriore interrogatorio del 24enne accusato di omicidio colposo per omessa vigilanza e custodia del cane, in particolare per chiarire l’estraneità del giovane nella pulizia della casa teatro dell’aggressione. Lo ha detto all’ANSA lo stesso Montano, sottolineando di aver incontrato il pubblico ministero al quale avrebbe già preannunciato l’istanza, e con cui ha avuto un “cordiale colloquio”. “Nelle prossime ore presenterò l’istanza – ha affermato il legale – con la quale chiedo che il mio assistito sia ascoltato dal Pm per chiarire la sua posizione e la sua estraneità alla pulizia dell’appartamento”. La scoperta dell’inquinamento della scena teatro dell’aggressione, è stata fatta mercoledì mattina quando la scientifica, insieme al legale, si è recata nell’appartamento. I familiari di Loffredo, che potrebbero essere i ‘responsabili’ della pulizia, avrebbero riferito al proprio congiunto che quando sono entrati nell’appartamento non c’erano i sigilli che ne vietavano l’ingresso, che dunque sarebbero stati apposti solo successivamente. E, mercoledì, sulla porta sono stati apposti ulteriori sigilli. Intanto si è in attesa degli esiti degli esami sul corpo della bimba per verificare la presenza del dna del cane, che è ancora affidato ad un canile di Frattaminore. Al pitbull ed al meticcio sequestrati a Loffredo dopo la morte della piccola, invece, sono state effettuate analisi e prelevati campioni da analizzare, che saranno trasferiti nelle prossime ore presso un laboratorio autorizzato. I risultati si avranno dopo circa 7/10 giorni.

