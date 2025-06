Bimba uccisa forse la sera prima del ritrovamento

agenzia

La donna sarebbe morta prima, il corpo lì da alcuni giorni

La bimba trovata senza vita a Villa Pamphili potrebbe essere stata strangolata forse la sera prima del ritrovamento. Il corpo della neonata di sei mesi è stato trovato a circa 200 metri dal cadavere della donna, presumibilmente la madre. Il decesso della piccola sarebbe avvenuto dopo quello della donna il cui corpo era in avanzato stato di decomposizione, forse anche per il caldo. Gli inquirenti pensano che il cadavere della donna, coperto da una busta nera, si trovasse in prossimità di alcuni oleandri, a poca distanza dall’ingresso su via Olimpica, già da tempo. Al momento alcune testimonianze – che hanno raccontato di un uomo con in braccio un fagotto – non hanno trovato alcun riscontro ed sono state smentite dalle verifiche della Squadra Mobile.

