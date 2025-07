Bimbi con due mamme, quattro riconoscimenti a Torino

agenzia

Firma il sindaco: "Bellissimo, ma resta l'amaro politico"

TORINO, 30 LUG – Quattro mamme, tutte di coppie omogenitoriali, hanno registrato la propria genitorialità a Torino, con tanto di firma del sindaco, Stefano Lo Russo. “Grazie alla sentenza in merito della Corte costituzionale, questo diritto potrà essere garantito ora andando in qualsiasi sede dell’anagrafe” ha detto in riferimento a una pronuncia della Corte dello scorso 22 maggio, che ha dichiarato incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all’estero. “È una notizia bellissima – ha sottolineato Lo Russo -, anche perché il riconoscimento in questo modo non è più discrezionale, ma resta l’amaro politico. È dovuta intervenire la Corte costituzionale, perché non lo ha fatto il Parlamento. Speriamo che ciò stimoli il Parlamento a legiferare. Il riconoscimento serve a garantire che entrambe le mamme abbiano gli stessi diritti e doveri e che i bimbi abbiano gli stessi diritti degli altri. Non è un mistero poi che la nostra amministrazione vorrebbe il matrimonio egualitario. Questo è del riconoscimento un punto intermedio, dopo un percorso lungo, faticoso, in punta di diritto”.

