Bimbo 5 anni ritrovato su piste da sci, era a 3 km di distanza

agenzia

Lasciato sci e racchette e si è arrampicato nel bosco, sta bene

ROANA, 02 MAR – Non ha mai smesso di muoversi, per superare il freddo intenso, il bimbo di 5 anni ritrovato nella zona del Monte Verena (Vicenza) ieri sera dopo essere scomparso agli occhi del papà, con il quale stava sciando. Il ragazzino è stato individuato dagli uomini del Soccorso Alpino a 3 chilometri di distanza rispetto al punto in cui erano partite le ricerche. Quando ha sentito che lo stavano chiamando, riferisce il Soccorso Alpino del Veneto, Pietro, 5 anni, ha risposto, lasciato al suolo sci e racchette ed ha iniziato a risalire a piedi il bosco. I soccorritori lo hanno visto spuntare tra le gobbe di neve e venire verso di loro: “Sono qui! Ma gli sci sono giù, vado a prenderli” sono state le prime parole del ragazzino. Ovviamente gli è stato detto di aspettare, lo hanno subito raggiunto, riscaldato con telo termico, fatto sedere all’asciutto sopra uno zaino e dotato di un caschetto, mentre veniva avvisato il campo base. Il bimbo stava bene, anche se era scosso. Tra i primi ad avviare la perlustrazione attenta a bordo pista, due istruttori del Soccorso alpino che, assieme a due scialpinisti di Valdagno offertisi spontaneamente per aiutare, hanno notato a bordo pista una traccia che entrava nel bosco. L’hanno seguita, poiché sembrava lasciata da piccoli sci, finché sulla neve non hanno scorto anche le orme di scarponi da bambino. Le tracce, che scendevano in linea retta, hanno superato la mulattiera del Baito Spelonca e si sono ributtate in fuoripista e così avanti tagliando altri percorsi battuti, fino a inoltrarsi in un bosco. E lì, finalmente, a 3 chilometri di distanza, è stato trovato Pietro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA