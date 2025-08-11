Bimbo 6 anni scomparso in mare, ricerche in corso

agenzia

Davanti alla spiaggia di Cavallino, nel veneziano

VENEZIA, 11 AGO – Sono in corso ricerche davanti alla spiaggia di Cavallino Treporti (Venezia) per un bambino di 6 anni che, dopo essere entrato in mare per il bagno, non è più riemerso. L’allarme è scattato attorno alle ore 16; è stata la mamma del piccolo, non vedendolo più tornare a riva, ad allertare i soccorritori, che hanno fatto accorrere i vigili del fuoco. Per il momento del bambino non ci sono tracce. Le ricerche sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Venezia; vi partecipano i sommozzatori e il nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto, con anche l’impiego di moto d’acqua.

