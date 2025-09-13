Bimbo autistico compie 10 anni,mamma invita tutta Padova a festa

agenzia

Il compleanno domani: 'Non voglio sia triste come in passato'

PADOVA, 13 SET – Con un post su Facebook Giulia, la mamma di un piccolo padovano con disturbo dello spettro autistico ha invitato al suo compleanno i bambini di tutta la città: “Ciao, sono R., domenica 14 compio 10 anni e la mamma sta organizzando una merenda di compleanno per me nel mio parco preferito! – ha scritto, allegando al messaggio una foto – Io non ho molti amici perché sono un bambino autistico e non sono molto popolare, la mamma ha provato a chiedere anche ai bambini del parco ma non è sicuro che possano esserci. Vuoi venire al mio compleanno?”. : “Mio figlio ha un disturbo dello spettro autistico – ha spiegato la madre – Quando era alla scuola materna alle sue feste di compleanno non veniva mai nessuno”. Da cinque anni però “le cose sono cambiate enormemente, in meglio: ci siamo trasferiti dall’altro capo della città, nel quartiere Arcella, e siamo ripartiti da zero”. Qui R. è stato accolto da subito, complice anche il contesto multiculturale: “In classe sua si parlavano 12 lingue diverse – dice Giulia – e siccome ognuno era speciale a modo suo, con le sue necessità e le sue peculiarità, anche mio figlio è stato accettato senza problemi”. Fin dalla prima elementare i nuovi compagni di classe di R. sono sempre andati alle sue feste di compleanno. Quest’anno però “per una serie di eventi sfortunati i suoi amici non potevano esserci. Mi sarebbe sembrato di tornare indietro nel tempo e non volevo che mio figlio riprovasse la stessa tristezza. Visto che le mamme americane mettono i reel in cui invitano le persone alle feste online ho pensato: provo anche io. E l’ho fatto. Mi ha letteralmente risposto tutta Padova. Son tre giorni che rispondo a messaggi e mi commuovo”. La festa sarà domani pomeriggio, al giardino campanula di Piazzale Azzurri d’Italia a San Carlo dalle 16.30.

