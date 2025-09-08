Bimbo cade dalla finestra nel Parmense, in prognosi riservata

agenzia

I fatti a Busseto. Piccolo di 2 anni ricoverato in Rianimazione

BOLOGNA, 08 SET – Momenti di paura, nel primo pomeriggio, a Busseto – nel Parmense – dove un bimbo di due anni, poco dopo le 13.30, è precipitato dalla finestra di un’abitazione in via Barezzi, nella zona centrale della cittadina emiliana, in cui vive con la famiglia di origine indiana. Subito soccorso dai sanitari del 118, il piccolo è stato trasportato in elicottero all’Ospedale ‘Maggiore’ di Parma e ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione pediatrica in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri che ora dovranno fare piena luce su quanto accaduto. La prima ipotesi – sempre a quanto appreso e come riportato dai media locali – è quella di una caduta accidentale. All’interno della casa insieme al bambino ci sarebbe stata la madre mentre il padre era al lavoro. Entrambi si sono poi recati in ospedale.

