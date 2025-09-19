agenzia
Bimbo caduto da terrazzino, condizioni critiche ma stabili
Gaslini, arrivato monitoraggio intensivo funzioni vitali
GENOVA, 19 SET – Il bimbo di 7 anni caduto da un balconcino della sua scuola a Genova Voltri “permane ricoverato presso la Rianimazione dell’Istituto Giannina Gaslini in condizioni gravi, con prognosi riservata. Il quadro clinico si presenta critico ma stabile, con necessità di supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali”. Così il bollettino medico diramato dalla direzione sanitaria del Gaslini. “Per garantire il massimo rispetto della famiglia in questo momento di grande delicatezza – si legge nella nota del Pediatrico -, non verranno rilasciate interviste da parte del personale dell’Ospedale. Il prossimo aggiornamento sarà diffuso domani mattina alle ore 11:00, salvo variazioni rilevanti dello stato clinico”..