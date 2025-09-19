Bimbo caduto da terrazzino, ha fatto rampa scale da solo

agenzia

Trasmessi primi atti, pm attende prima di aprire fascicolo

GENOVA, 19 SET – Il bimbo di sette anni precipitato ieri da un terrazzino della sua scuola a Genova Voltri avrebbe salito da solo le scale per un piano e poi aperto la porta finestra. Sono le prime certezze che arrivano dalle indagini della squadra mobile. Il balcone della struttura del polo Res, quello dedicato agli alunni che necessitano di risorse educative speciali, è al secondo piano dell’edificio e l’accesso dovrebbe essere precluso. Le indagini puntano a capire come mai il piccolo sia sfuggito dal controllo di insegnanti e operatori socio assistenziali. L’insegnante del bambino ieri era assente per malattia e dunque era stato assegnato a un altro docente e operatore. In quella sezione ci sono 13 alunni con esigenze speciali e ogni studente ha un proprio insegnante. Tra le domande per le quali gli investigatori cercano risposte quella che riguarda la necessità di chiamare un altro insegnante e soprattutto per quanto tempo il piccolo è stato perso di vista e da chi. Gli agenti delle volanti stamattina hanno trasmesso i primi atti. In procura non è stato ancora aperto formalmente un fascicolo. Nel momento in cui si chiariranno i vari aspetti, al nono piano di palazzo di giustizia verrà aperto un fascicolo o per abbandono di minore o per lesioni colpose.

