Bimbo di 11 anni investito nel Novarese, prognosi riservata

TORINO, 26 GIU – Un bambino di 11 anni è stato investito da un’automobile questa mattina, poco dopo le 11, a Ghemme in provincia di Novara. L’incidente è avvenuto in pieno centro cittadino, in via Roma, poco distante dal Municipio. Scattato l’allarme, è intervenuto l’elisoccorso del 118 che ha trasportato il bambino, di nazionalità italiana e residente con la famiglia da poco a Ghemme, al Cto di Torino dov’è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

