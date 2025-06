Bimbo di 4 anni caduto in piscina, ancora gravissimo

agenzia

Trovato dal padre che lo aveva perso di vista

BRESCIA, 22 GIU – È vivo ma sempre in condizioni disperate il bambino di quattro anni caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato in provincia di Brescia. Il padre, che lo aveva perso di vista, lo ha trovato in piscina già esanime. Poi il ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove al momento è è tenuto in vita dalle macchine.

