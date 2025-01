Bimbo di 4 mesi morto per meningite all’ospedale Meyer

agenzia

Non era vaccinato, colpito da meningococco di tipo B

FIRENZE, 01 GEN – Deceduto per la meningite un bambino di 4 mesi arrivato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dall’ospedale di Barga (Lucca) in condizioni molto gravi. Il bimbo è stato trasferito la mattina del 30 dicembre, poi è morto la sera del giorno stesso. Secondo quanto risulta al Meyer, il piccolo non era stato vaccinato. In base ai primi accertamenti era stato colpito da meningococco di tipo B. Il neonato di 4 mesi è stato assistito nel reparto di rianimazione ma ogni cura e terapia adottata per lui dal personale del Meyer non ha potuto salvarlo. “Abbiamo accolto il piccolo paziente nella nostra rianimazione – afferma il professor Zaccaria Ricci, responsabile di Anestesia e Rianimazione dell’Aou Meyer – Purtroppo il bambino non ha risposto a nessuna delle terapie somministrate e anche i trattamenti più invasivi si sono rivelati inefficaci. Il decorso clinico è stato fulminante”.

