Bimbo di 7 anni cade da seggiovia, solo ferite lievi

agenzia

Sulla Presolana, la neve attutisce la caduta da 2/3 metri

BERGAMO, 23 DIC – Un bambino di 7 anni è caduto dalla seggiovia del Monte Pora, a Castione della Presolana (Bergamo), facendo un volo di circa 2/3 metri, attutito però dalla neve sottostante. Di fatto non ha riportato gravi ferite. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi, con l’arrivo del personale del 118 sul posto, insieme a una pattuglia dei carabinieri sciatori. Il bambino, residente nel Milanese, era in compagnia del padre. La seggiovia è stata immediatamente fermata per permettere al genitore di soccorrere il bambino che, fortunatamente, è caduto in una zona delle piste ricoperta da uno strato di neve soffice, senza quindi riportare gravi ferite. Per accertamenti è stato comunque trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA