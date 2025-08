Bimbo di 7 anni rischia di annegare in Costa d’Amalfi

agenzia

E' ricoverato in Rianimazione a Napoli

SALERNO, 02 AGO – È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santobono di Napoli un bambino di 7 anni che questo pomeriggio è stato soccorso sulla spiaggia di Erchie, nel comune di Maiori (Salerno). Il piccolo, originario della provincia di Napoli, era al mare con la famiglia in Costiera Amalfitana. Per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe avvertito un malore mentre era in acqua, rischiando di annegare. Portato in salvo da uno dei bagnini di servizio a un lido, è stato sottoposto ad un intervento di primo soccorso. In pochi minuti sono giunti sul posto l’ambulanza della Croce Rossa da Cetara, una moto medica, la Polizia Locale di Maiori e personale della Capitaneria di Porto. Considerata la situazione critica del bambino, i medici hanno richiesto e ottenuto l’arrivo dell’eliambulanza, che è atterrata in via emergenziale all’interno della cava di Erchie. Il bambino è stato quindi intubato e trasferito all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stato ricoverato in rianimazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA