Bimbo di cinque anni disperso a Ventimiglia

In un camping

A ricerche partecipano carabinieri, vigili del fuoco e volontari

Un bambino di cinque anni, ospite di un camping in località Latte a Ventimiglia (Imperia) risulta scomparso dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo. E’ successo ieri sera. A partecipare alle ricerche del piccolo, che indossa una maglietta bianca e un paio di pantaloncini verdi, oltre ai carabinieri, ai vigili del fuoco e alla protezione civile sono anche molti cittadini che hanno risposto all’appello di alcuni residenti. Utilizzato anche un drone per sorvolare un rivo limitrofo al camping. Durante la notte è stata controllata la zona attorno al camping con i cani da ricerca, con i Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che con visori notturni e termocamere sui droni hanno scansionato la zona e i Tas (Topografia Applicata al Soccorso) stanno riportando sulle mappe tutte le zone già controllate e da controllare. Questa mattina verranno ripercorse tutte le zone già perlustrate nel corso della notte.

