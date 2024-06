Bimbo di tre anni travolto da un cancello, è gravissimo

agenzia

Nel Cosentino, indagini dei carabinieri sulle cause del crollo

ROMA, 30 GIU – Un bambino di tre anni è rimasto schiacciato da un cancello in ferro ieri a Guardia Piemontese, nel Cosentino. Erano circa le 18.30 quando il cancello in ferro di uno stabilimento balneare della località turistica del Tirreno cosentino si è abbattuto travolgendo il piccolo che si trovava nelle vicinanze. Sulle cause del cedimento i carabinieri della compagnia di Paola hanno avviato accertamenti, tutt’ora in corso. I genitori, persone della zona, e altri avventori del lido che hanno assistito alla scena hanno immediatamente lanciato l’allarme e chiesto l’invio di soccorsi. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118. Il personale medico, dopo essersi accertato delle condizioni del piccolo, ha optato per il trasporto in volo all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Qui il piccolo è ricoverato in condizioni gravissime. Sul luogo dell’incidente, oltre a 118 e Arma, ha operato anche personale della guardia costiera, capitaneria di porto di Cetraro.

