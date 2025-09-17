Bimbo di tre mesi travolto da trattore, è grave

agenzia

L'incidente vicino ad Aosta, il piccolo è in prognosi riservata

AOSTA, 17 SET – Un bambino di tre mesi è ricoverato in prognosi riservata a seguito dei traumi riportati in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla collina di Saint-Pierre, comune a una decina di chilometri da Aosta. In base a una prima ricostruzione, il piccolo è stato travolto da un trattore in manovra. Ora è ricoverato all’ospedale Beauregard di Aosta. Sul luogo dell’incidente i carabinieri e l’elisoccorso.

