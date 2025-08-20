Bimbo di un anno ingoia sostanza tossica, interviene elisoccorso

agenzia

Avrebbe ingerito soda caustica. Ricoverato in ospedale a Pescara

PESCARA, 20 AGO – Un bambino di un anno è stato ricoverato all’ospedale civile di Pescara dopo aver ingerito accidentalmente una sostanza chimica tossica, probabilmente soda caustica, mentre era in casa, a Giulianova. Soccorso dai sanitari del 118, il piccolo, che ha riportato una seria irritazione alle vie aeree, dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito con l’elisoccorso dalla città della costa teramana a Pescara. Secondo le prime informazioni il bimbo al momento dei soccorsi era vigile.

