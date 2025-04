Bimbo in bici travolto da auto nel Barese, trasferito a Milano

agenzia

Il piccolo ha 10 anni. Era in vacanza in Puglia con la famiglia

BARI, 24 APR – È arrivato in condizioni disperate al Policlinico di Bari il giorno di Pasquetta il bimbo di 10 anni che ieri, con un volo organizzato dall’Aeronautica militare, è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano, città in cui risiede con la famiglia. Il piccolo, secondo quanto si apprende oggi, è arrivato nel Policlinico barese dopo essere stato investito da un’auto mentre era in bicicletta assieme ad un parente. Ha riportato un politrauma molto grave. L’incidente è avvenuto nei pressi di un distributore di carburanti lungo la statale 378 vicino ad Altamura (Bari). Le sue condizioni sono apparse subito critiche al personale del 118 intervenuto sul posto. Al suo arrivo al Pronto soccorso, è stato subito portato in sala operatoria: a occuparsi di lui è stata l’equipe della Chirurgia maxillo facciale. Dopo l’intervento chirurgico, il bambino, che era in Puglia per le vacanze di Pasqua con i familiari, è stato ricoverato in Terapia intensiva. Poi la decisione di trasferirlo in Lombardia.

