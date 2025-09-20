Bimbo morto a St-Pierre, vescovo ‘affetto è unico conforto’

agenzia

Folla ai funerali del piccolo travolto da trattore

AOSTA, 20 SET – “So bene che le parole non possono lenire il vostro dolore. L’affetto dei vostri stessi cari dei vostri amici è l’unica certezza che può dare un po’ di conforto in questo momento. Ho pregato per voi e lo sto ancora facendo e per il piccolo Leonardo”. E’ il messaggio che il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, ha inviato oggi, in occasione dei funerali del piccolo Leonardo Cazzato, morto a tre mesi a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente. Le parole di Lovignana sono state lette nella chiesa parrocchiale di Saint-Pierre dal parroco Gabriel Bogatu, che ha celebrato le esequie. Vi ha partecipato una folla che si è stretta intorno alla famiglia, molto conosciuta in paese (il nonno di Leonardo è il sindaco Andrea Barmaz). “Mai come in questo momento sperimentiamo la fragilità della vita terrena”, ha detto il sacerdote durante l’omelia: “La comunità in questo momento vi aiuta, vi sostiene con il suo silenzio, con la sua preghiera, con la sua vicinanza in questo momento di sofferenza e dolore”. Il bambino è deceduto mercoledì sera: si trovava nel passeggino, posizionato all’ingresso di un locale dell’azienda vitivinicola di famiglia, quando è stato investito da un trattore con rimorchio in retromarcia, guidato dallo zio, che non lo ha visto.

