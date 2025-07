Bimbo ritrovato, sta bene ma resta ricoverato in osservazione

agenzia

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l'accaduto

VENTIMIGLIA, 14 LUG – Versa in buone condizioni di salute, ma resta ricoverato in osservazione nel reparto di pediatria dell’ospedale Gaslini diffuso e sarà dimesso solo su disposizione della locale Procura, il bambino di 5 anni scomparso la sera dell’11 luglio scorso a Ventimiglia e ritrovato ieri mattina sulle alture della frazione Latte. Il piccolo, che è stato trovato e soccorso da tre volontari della protezione civile, in un roveto a circa un chilometro e mezzo dal camping dove era giunto con i genitori e la sorella, versa in buone condizioni di salute, ma sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA