Bimbo sottratto alla madre ritrovato negli Usa

agenzia

Era stato portato in California dal padre

NAPOLI, 19 NOV – Il piccolo Ethan, il neonato la cui scomparsa fu denunciata dalla madre Claudia Ciampa, originaria di Piano di Sorrento (Napoli), lo scorso 30 agosto, è stato ritrovato dalla polizia Usa in California dove era stato portato dal padre. Il piccolo era stato sottratto alla madre con l’inganno dall’ex compagno statunitense durante una vacanza in Puglia. Il ritrovamento è stato reso possibile dopo che la polizia degli Stati Uniti ha individuato la posizione di Eric Oward Nichols. Il piccolo Ethan sarà affidato alla madre, che dopo la scomparsa aveva rivolto un appello al ministro Tajani. Il bambino è stato sottoposto subito alla custodia delle autorità con il giudice che ha emesso in via d’urgenza il primo provvedimento. Il piccolo Ethan sarà affidato alla madre, che sta per prendere il primo volo per Los Angeles. Nei prossimi giorni ci sarà un’udienza per discutere del rimpatrio del minore in Italia, ai sensi della convenzione dell’Aja. Per giungere alla soluzione del caso le autorità italiane hanno collaborato con quelle statunitensi. La mamma del piccolo, appresa la notizia del ritrovamento del figlio di appena sette mesi, ha espresso parole di ringraziamento per le autorità che si sono occupate della vicenda: “Ringrazio il Ministero degli Esteri e tutte le altre autorità italiane – ha detto – per la solidarietà e per l’impegno profuso per il bene di mio figlio e ringrazio le autorità degli Stati Uniti per la prontezza dell’intervento”. Nei mesi scorsi la donna si era rivolta con una lettera oltre che al ministro degli Esteri Tajani, anche al Papa. Diverse le manifestazioni di solidarietà organizzate nelle settimane scorse in Penisola Sorrentina, tra cui una fiaccolata con i sindaci del territorio.

