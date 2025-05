Bimbo ucciso a Genova, l’omicida chiede un permesso premio

agenzia

Il broker Rasero, condannato a 26 anni, ne ha scontati 10

GENOVA, 13 MAG – Antonio Rasero, l’ex broker genovese accusato di avere ucciso nel marzo 2010 a Genova il piccolo Alessandro Mathas di otto mesi, chiede il primo permesso premio. Vuole provare a uscire dal carcere per otto ore, dalla mattina fino alla sera, per rivedere i parenti a casa. L’ex broker era stato condannato in primo grado a Genova a 26 anni e poi assolto in secondo grado. La sentenza era stata impugnata e la Cassazione aveva disposto l’annullamento dell’assoluzione e la celebrazione di un nuovo processo di secondo grado, a Milano dove i giudici lo avevano condannato a 26 anni. Pena confermata dalla Suprema corte nel 2017. Rasero ha scontato, finora, poco più di 10 anni. Tramite il suo legale, l’avvocato Cristiano Mancuso, ha chiesto al tribunale di Sorveglianza il permesso. Il giudice monocratico ha respinto la richiesta e così la difesa ha fatto reclamo. Domani è prevista la discussione davanti al tribunale in composizione collegiale. Il piccolo Alessandro, figlio di Katerina Mathas, all’epoca compagna occasionale del broker, venne ucciso di notte dentro l’appartamento, nel quartiere di Nervi, affittato dall’uomo. Secondo l’accusa, Rasero uccise il bimbo dopo una notte passata a consumare cocaina con la donna. L’omicidio, secondo gli investigatori, avvenne durante l’assenza della madre che era andata a cercare altra droga. Per gli inquirenti Rasero avrebbe spinto il bimbo contro lo spigolo di un divano perché non smetteva di piangere. I due erano finiti in carcere, poi la Mathas era stata rilasciata. La sua posizione era stata stralciata ed era stata condannata in via definitiva a quattro anni per abbandono di minore con morte conseguente.

