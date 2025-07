Bit lancia Travel Makers Fest, ‘turismo esperienza condivisa’

agenzia

Progetto Fiera Milano a edizione 2026, nuovi ecosistemi viaggio

MILANO, 22 LUG – Dai consulenti ai local ambassador, dai community manager di gruppi con interessi comuni, fino agli storyteller professionisti, tutti coloro che possono rientrare nella categoria dei Travel Makers diventano i nuovi protagonisti della prossima piattaforma Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che si svolgerà a Fiera Milano dal 10 al 12 febbraio 2026. Un progetto, spiega Fiera, nato dalla riflessione che ‘ il turismo non è solo movimento: è connessione, relazione, rigenerazione ma crea legami tra persone, culture e territori, supera i confini – geografici, culturali, mentali – per dare vita a nuovi ecosistemi del viaggio, dove l’esperienza turistica diventa un motore di valore condiviso”. Cuore pulsante di Bit 2026 sarà il Travel Makers Fest, dove le community approfondiranno le tematiche e condivideranno valori e racconti attorno al tema “Costruire ponti. Immaginare nuovi ecosistemi”. Sei arene, quattro verticali e due main plaza, ospiteranno oltre 200 appuntamenti in tre giorni, per sei ore quotidiane di talk, seminari e confronti. Diverse le tematici: Discovery (dedicato ai viaggi di esplorazione del mondo e di sé), Backstage (i retroscena dell’esperienza turistica), (Im)Possible (le storie ispirazionali di grandi viaggiatori); This Must Be the Place ( riflettori sulle destinazioni) e Bit&Friends, una serie di approfondimenti progettati con esperti su temi trasversali come intelligenza artificiale, hospitality design, e-commerce e gestione dei dati. Farà parte dell’esperienza del Travel Makers Fest anche Future Travel Minds, evento dedicato ai giovani professionisti, studenti, changemaker e startup che stanno immaginando il turismo del futuro. Si parlerà di leadership inclusiva, sostenibilità e impatto, smart destinations, branding, nuove professioni, mentorship e innovazione. La prossima area espositiva della Borsa, nei padiglione FieraMilano Rho sarà organizzata in sei distretti tematici – Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation – per rappresentare tutte le componenti del settore.

