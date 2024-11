Ilary Blasi lo denuncia per abbandono di minori, Totti indagato a Roma. Ma lui: «C’era la baby sitter»

LA QUERELLE

L’ex calciatore della Roma, Francesco Totti, è indagato dalla procura capitolina per l’accusa di abbandono di minore. L’iscrizione è legata ad una denuncia presentata nelle scorse settimane dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui sostiene che l’ex numero 10 giallorosso avrebbe lasciato sola la figlia di otto anni durante pochi attimi nel corso di una serata. Dell’indagine scrivono oggi alcuni quotidiani. La vicenda risale ad oltre un anno fa e a Totti non sarebbe stato ancora notificato alcun atto. Secondo quanto denunciato dalla conduttrice televisiva, la figlia più piccola avrebbe dovuto trascorrere la serata con il papà che però si sarebbe allontanato di casa per alcuni minuti. Blasi, che è in causa civile con Totti per questioni legate alla separazione, accusa l’ex marito di avere lasciato sola la bambina e di averlo appurato durante una videochiamata. L’ex moglie allarmata aveva allertato i carabinieri della stazione di Ponte Milvio che hanno inviato una pattuglia. All’arrivo dei militari Totti era in casa, come afferma il suo legale. Il campione giallorosso respinge le accuse spiegando che nell’appartamento c’era, in realtà, la baby sitter.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA