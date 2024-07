Blitz a fontana della Barcaccia, in tre a giudizio

agenzia

Attivisti di Ultima Generazione accusati di imbrattamento

ROMA, 01 LUG – Tre attivisti di Ultima Generazione sono andati a giudizio per il blitz del primo aprile del 2023 quando gettarono liquido nero nella fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna a Roma. Per loro il processo, dopo l’udienza predibattimentale svolta oggi in tribunale, è stato fissato al prossimo primo ottobre. Nei loro confronti l’accusa è di imbrattamento di un bene culturale. Nell’azione gli attivisti ecologisti utilizzarono un liquido a base di carbone vegetale.

