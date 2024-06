Blitz di Ultima Generazione, 5 attivisti assolti a Milano

agenzia

Nel luglio del 2022 si erano incollati a scultura di Boccioni

MILANO, 12 GIU – Sono stati assolti perché il fatto non sussiste i cinque giovani di Ultima Generazione imputati a Milano per essersi incollati al basamento di una statua di Boccioni al Museo del 900 nel luglio del 2022. Tre dei ragazzi, imputati anche per violazione di un foglio di via nel Comune di Milano, sono stati invece condannati a 1-2 mesi di arresto con pena sospesa. Uno dei giovani, nel suo esame in aula davanti al gup Daniela Clemente, ha spiegato di non avere mai toccato l’opera: “Vediamo lo scandalo delle persone perché sembra che si stia facendo qualcosa alla statua, quando non è così – ha dichiarato il ragazzo -. Questo è quello che rende il nostro pensiero più diffuso, perché le persone si scandalizzano e poi vanno a chiedersi cosa è successo. Ci sono altri modi, sì, però non sono bastati. Ho l’impressione che così l’opinione pubblica stia andando in una direzione diversa”.

